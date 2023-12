Milan-Frosinone | i numeri di Florenzi | nessuno ha creato più occasioni di lui

Altre News in Rete:

Napoli - Inter: stasera il big - match che può segnare una svolta. Vincono Milan e Lazio. Roma in trasferta

3 - 0, Pioli respira: "Ottima partita, vittoria importante" Vittoria doveva essere e vittoria è stata, peraltro con poca sofferenza. Per una volta ilsi è preso 3 punti senza ...

FINALE Milan-Frosinone 3-1: Tomori cala il tris, si rivede Bennacer. Brescianini accorcia La Gazzetta dello Sport

Serie A, Milan-Frosinone 3-1: Jovic si sblocca, segnano anche Pulisic e Tomori - Sportmediaset Sport Mediaset

Fedez, Leone felice alla partita del Milan: in campo insieme a Theo. Hater senza scrupoli: «Raccomandato»

Le prime volte non si scordano mai e, sicuramente, Leone, il figlio di Fedez e Chiara Ferragni, non dimenticherà mai la sua prima volta in campo. Il bambino, infatti, ha accompagnato ...

Il Milan ritrova il sorriso: 3-1 al Frosinone con Jovic, Pulisic e Tomori. E Pioli scaccia i fantasmi dell'esonero

Manca ancora qualcosa a questo Milan per duellare per lo scudetto, ma la vittoria contro il Frosinone avvicina i rossoneri alla vetta. Grazie al primo gol ...