Milan-Frosinone 3-1 | Di Francesco | “Quando le cose non vanno penso ai miei nipoti”

Leggi su sportface

(Di domenica 3 dicembre 2023) “Guardarsi dentro, essere critici nei propri confronti e ascoltare le persone giuste perché di chiacchiere ne ho sentite troppe. Nella vita ho scelto di guardare negli occhi le persone che mi interessano e le altre non le calcolo nemmeno. La nascita deimi ha aiutato in questo periodo, nei momenti difficilia loro e mi hanno dato la forza di ripartire. Ho fatto autocritica sulla gestione di alcune situazioni, sul fatto di non essere stato costruttivo ma distruttivo con me stesso”. E’ uno dei passaggi dell’interessante intervista di Eusebio Dia Sky Sport dopo la sconfitta del suocontro il: “Mi è sembrato di rivivere la partita con l’Inter. Abbiamo avuto una grande occasione su un nostro recupero di palla alta e poi lo abbiamo subito poco ...