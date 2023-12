Milan | Costacurta su Maldini | “Le sue parole mi hanno sorpreso”

Leggi su sportface

(Di domenica 3 dicembre 2023) “Sono rimastosia dalla tempistica che dalleperché ha sparato alto. Non conosco le persone coinvolte ma mi sembra che lui abbia cercato di colpirle abbastanza pesantemente. Mi viene da pensare che l’abbiano chiamato per parlare, e non viceversa”. Lo ha detto l’exe attuale opinionista di Sky, Alessandroa proposito dell’intervista di Paoloa ‘Repubblica’. L’ex direttore dell’area tecnica rossonera in particolare aveva detto: “Ci sono persone che sono di passaggio in istituzioni come il, nel mondo dei club di calcio di profilo internazionale, e che nonun reale rispetto della sua identità e della sua storia. Spesso sono manager che vengono a lavorare in un grande club di grande prestigio e popolarità anche per ...