Milan | Bennacer | «Voglio dare tutto | magiare il pallone»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 3 dicembre 2023) Ismael, centrocampista del, ha esultato per il ritorno in campo dopo ben 7 mesi fuori per l’infortunio Intervistato dai microfoni di Sportitalia dopo-Frosinone, Ismaelha esultato per il rientro in campo. Le parole del centrocampista rossonero. LE PAROLE – «Veramente qualcosa di incredibile: quando sono entrato e ho sentito, visto l’atmosfera, ho dimenticato tutti questi mesi che sono passati. Sono molto molto contento. Siamo nelle tempistiche del rientro, dicono che sono entrato prima ma quando ho fatto l’operazione i tempi di recupero erano tra i 6 e gli 8 mesi: siamo quasi a 7, quindi siamo nelle tempistiche. E ora si ricomincia. Era dura venire allo stadio e non poter giocare: ho aspettato questo momento tantissimo....