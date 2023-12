Altre News in Rete:

Serie A 2023/24 - Diretta Sky e NOW 14a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

vs Frosinone ore 20:45 [anche in 4K HDR con Sky Q SAT] Satellite e Fibra: diretta su Sky ... Luca Marchegiani Bordocampo ed interviste: Peppe Di Stefano e ManueleRossoneri tornati a ...

Milan, Baiocchini: “Maignan decisivo. Pulisic superiore rispetto alla media” Pianeta Milan

Milan, Baiocchini: “Jovic dovrà convincere Pioli, ma deve cambiare marcia” Pianeta Milan

Baiocchini, giornalista di Sky, ha esaltato Maignan e Pulisic sottolineando anche l’importanza del ritorno di Bennacer

Baiocchini, giornalista di Sky, ha esaltato Maignan e Pulisic sottolineando anche l’importanza del ritorno di Bennacer Intervenuto a Sky, Baiocchini ha dichiarato: «Maignan in un momento di alti e bas ...

Milan, Maignan sempre decisivo: è anche uomo assist

Torna a fare assist Maignan dimostrando ancora una volta di essere un giocatore fondamentale per il Milan. Il portiere in questo periodo complicato per i rossoneri è sempre decisivo, si pensi alla par ...