Milan | Adli | “Andiamo avanti” E Camarda risponde | FOTO

Un Frosinone green non basta contro il Milan

In attimo prima Pioli aveva avvicendato Chukwueze con. TOMORI FA TRE, BRESCIANINI ACCORCIA Ilcontrolla senza affanni e al 28' fa 3 - 0: pallone da destra di Theo, Jovic defilato e ...

Adli festeggia sui social: "Andiamo avanti". La risposta di Camarda Milan News

Bennacer: “Sogno la Champions con il Milan. Adli è come un fratello” Pianeta Milan

Calciomercato Milan: via Krunic, il nuovo play è un ex Serie A

Il Milan sta già valutando diversi nomi da poter acquistare nel claciomercato di gennaio o in estate: via Krunic per uin ex Serie A.

Milan, Jovic-Pulisic stendono il Frosinone. Pioli: "Theo centrale Idea sua"

Milan-Frosinone 3-1 firmato Jovic- Pulisic. Pioli sull'attaccante serbo: "Ha mezzi importanti. Sta meglio e spero che il gol e l'assist gli dia fiducia" ...