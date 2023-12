Migranti | Meloni | Con Serbia contro trafficanti rotta Balcani

Leggi su iltempo

(Di domenica 3 dicembre 2023) (Agenzia Vista), 03 dicembre 2023 "Il contrasto all'immigrazione irregolare per quanto riguarda laca è un obiettivo che Roma e Belgrado condividono. Vorrei ringraziare laper gli sforzi che sta dimostrando in questa direzione. Noi siamo convinti che le nostre energie debbano spostarsi sulla dimensione esterna del problema per affrontarlo prima che arrivi in Europa. La dimensione esterna è per noi l'elemento centrale di contrasto ai flussi illegali". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, nelle dichiarazioni congiunte a Belgrado dopo l'incon il presidente serbo Aleksandar Vucic. Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev