Michelangelo e la «Creazione» di un capolavoro

Leggi su panorama

(Di domenica 3 dicembre 2023) Nel suo nuovo libro dedicato al Buonarroti - un genio all’incrocio tra scultura, architettura e pittura - il critico di Panorama ne analizza anche l’opera più stupefacente: la Cappella Sistina. Giorgio Vasari, nelle Vite de’ più eccellenti pittori, scultori et architettori, afferma cheè il punto di arrivo della civiltà toscana, che ha i suoi primi campioni in Cimabue e Giotto.nasce per «cavarci di tanti errori», per rendere perfetta l’arte moderna iniziata da Giotto, che ha il suo luogo eletto a Firenze. Nessun pittore è arrivato così in alto comenella Cappella Sistina, così come nessun artista è riuscito a realizzare, attraverso la pittura, un paradiso o una dimensione in grado di rappresentare la grandezza di Dio e la sua superiorità sull’uomo. Nella Cappella, che prende il nome da Sisto IV, ...