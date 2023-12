Michela Moioli torna sul podio | “Da tempo non mi divertivo così” Pisoni | “L’abbiamo ritrovata | ha pianto”

Leggi su oasport

(Di domenica 3 dicembre 2023)ha conquistato uno splendido secondo posto a Les Deux Alpes, dove è andata in scena la prima tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di snowboardcross. La Campionessa Olimpica di PyeongChang 2018 èta sulnel massimo circuito internazionale itinerante a distanza di 21 mesi dall’ultima volta: il 12 marzo 2022 fu seconda a Reiteralm, dopo aver vinto a Cortina d’Ampezzo il 29 gennaio 2022. Dopo un’ultima stagione particolarmente tribolata, la fuoriclasse bergamasca èta a ruggire in maniera brillante e ha dimostrato di avere ancora tutte le carte in regola per puntare in alto.ha espresso tutta la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Non ho parole. Mi sono divertita molto ed era da molto...