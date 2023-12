Altre News in Rete:

Pacifici (Aia) risponde a Mourinho: 'Parole inaccettabili e preoccupanti'

L'allenatore della Roma ha attaccato Matteo Marcenaro e Marco Di Bello , designati rispettivamente comee VAR della partita con il Sassuolo , parole durissime ('L'mi. Lo ...

Mourinho verso Sassuolo-Roma: "Mi preoccupano l'arbitro e il VAR ... Eurosport IT

Mourinho prima di Sassuolo-Roma: «L’arbitro mi preoccupa». La procura Figc apre un’inchiesta Corriere della Sera

"Mi preoccupa l'arbitro". E la Figc apre un'indagine su Mourinho

L'arbitro mi preoccupa, perché lo abbiamo avuto tre volte come quarto arbitro e ha dimostrato di non avere la stabilità emozionale per una partita di questo livello", ha dichiarato Mourinho, ...

Sassuolo-Roma, probabili formazioni. Ma Mourinho attacca arbitro e Berardi: «Lo amo e lo odio, prende falli e rigori inesistenti»

Mou cambia obiettivi. E l'arbitro designato per il match odierno contro il Sassuolo, Marcenaro, è il primo a farne le spese. Il tecnico non va per il sottile: «Mi preoccupa, lo abbiamo avuto tre volte ...