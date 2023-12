Meteo | le previsioni di lunedì 4 dicembre Arriva la neve al Nord

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 3 dicembre 2023) Il primodel mese imbianca parte dell’Italia. Il 4la pressione sarà in calo in tutto il Paese e una perturbazione provocherà nevicate sulovest, anche in pianura. Il maltempo si sposterà poi in serata verso le regioni centrali tirreniche, mentre al Sud ci sarà tempo stabile con un peggioramento solo sulla Campania (LE PREVISONI).