Meteo | arriva l’inverno rigido | in settimana venti gelidi e neve a basse quote

(Di domenica 3 dicembre 2023) Preparate cappotti, guanti e sciarpe. Lain arrivo sarà infatti caratterizzata dal freddo intenso, dopo le miti temperature registrate in queste ultime 24 ore. Sono in arrivoe nevicate a bassa quota. Si tratta di masse d’aria provenienti dalle fredde terre del Nordest europeo, le quali, dopo un lungo viaggio, si riversano nel cuore del Mediterraneo sotto forma didi maestrale sul versante tirrenico e di bora e grecale su quello adriatico. Già questa domenica è caratterizzata da temperature in picchiata. Al Centro-nord le schiarite notturne hanno contribuito a una maggiore dispersione del calore nell’atmosfera, facendo scendere le temperature di alcuni gradi sotto lo zero. Ciò è accaduto non solo in montagna, ma anche in molte zone della Valle Padana, specialmente su quella ...