Mercedes ibrida prende fuoco e rischia di bruciare anche la casa

(Di domenica 3 dicembre 2023) Erano da poco passate le 5 del mattino quando ha visto una strana luminescenza fuori dalla finestra di: l'auto era in fiamme e le lingue distavano lambendo le strutture in legno dellanella frazione di Lumignano a Longare...

Altre News in Rete:

Dacia Sandero, ad ottobre 2023 è l'auto più venduta in Europa

... 97.406 Toyota: 69.376 Audi: 62.956 BMW: 60.89358.136 Renault: 56.911 Skoda: 55.189 ... Anche147 29 Novembre 2023

Mercedes ibrida prende fuoco, le fiamme intaccano anche l'abitazione: auto distrutta, casa salvata ilgazzettino.it

Mercedes-AMG S 63 E Performance, con Mansory è una super ibrida Auto.it

Mercedes ibrida prende fuoco, le fiamme intaccano anche la casa: salva grazie ai pompieri

LONGARE - L'incendio di un'auto ha rischiato di mandare in fiamme un'abitazione. Poco dopo le 5:30, di oggi domenica 3 dicembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Villa ...

Mercedes-Benz Classe C 220 d Mild hybrid 4Matic AMG Line Advanced nuova a Castel Maggiore

Annuncio vendita Mercedes-Benz Classe C 220 d Mild hybrid 4Matic AMG Line Advanced nuova a Castel Maggiore, Bologna nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...