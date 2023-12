Mercedes EQT | la prova de Il Fatto it – La multispazio elettrica e glamour – FOTO

(Di domenica 3 dicembre 2023) Da pochi giorni è sbarcata sul mercato italiano laEQT, una100% EV (con 282 km di autonomia ciclo WLTP) progettata per le famiglie e gli sportivi alla ricerca di un veicolo versatile e di alta gamma. Una baby EQV disponibile in due varianti: 5 e 7 posti con configurazione 2-3-2. La seconda opzione, che sarà più lunga di quella a 5 posti, dovrebbe arrivare sul mercato Italia verosimilmente verso metà del 2024. Fari a LED, una gamma di colori dedicata, mascherina cromata e cerchi da 17” sono i primi dettagli che colpiscono della nuova arrivata. All’interno è ampiamente dotata e rifinita, come ogni buona: volante multifunzionale, sistema MBUX con schermo da 7,5” con integrati i servizi EV, strumentazione analogica con display da 5,5”, sensore pioggia, clima bizona, possibilità di interfacciare il ...

Per ''farsi'' la, farsi l'auto elettrica, ma al tempo stesso, per badare alla sostanza. E sefosse proprio la formula vincente Ipnotizzati da un'offerta SUV che non finisce più, talvolta ci dimentichiamo che, se l'esigenza è quella di portare a spasso i bimbi o trasportare ...

