Mercato auto Italia | a novembre è in crescita del 16 | 2%

(Di domenica 3 dicembre 2023) Prosegue ladelno dell’mobile: asono state immatricolate 139.278vetture, con unasullo stesso mese del 2022 pari al 16,2%. Sicché il consuntivo dei primi undici mesi del 2023 è pari a 1.455.271 vetture, ovvero il 20% in più rispetto allo stesso periodo del 2022, quando erano state immatricolate 1.211.808 vetture, 243 mila in meno. Tuttavia, l’entusiasmo si ridimensiona se si prende in considerazione il gennaio-2019: rispetto a quel periodo, l’ultimo prima della pandemia, le immatricolazioni sono scese del 18%. Successivamente, ilha dovuto affrontare altri fattori negativi: dalla guerra in Ucraina, alla carenza di componenti essenziali per la produzione delle ...