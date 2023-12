Meloni “Una riforma ambiziosa cambierà l' approccio alla disabilità”

Leggi su iltempo

(Di domenica 3 dicembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Nella Giornata internazionale delle persone con, il Governo conferma il suo massimo impegno per assicurare alle persone conil pieno diritto ad avere una vita autonoma e indipendente. Stiamo lavorando per recepire e dare piena attuazioneConvenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 e mettere al centro di ogni politica la persona, permettendole di vivere e di parteciparevita sociale su una base di uguaglianza con gli altri”. Così il Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia, in occasione dellaGiornata Internazionale delle Persone con.“Il Governo sta portando avanti unache cambia l'...