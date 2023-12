Meloni in Serbia | Integrazione Balcani occidentali in Ue è fondamentale

Leggi su iltempo

(Di domenica 3 dicembre 2023) (Agenzia Vista), 03 dicembre 2023 "Siamo stati e continueremo a essere tra i principali sostenitori del processo di allargamento nel dibattito europeo, io l'ho sempre definita riunificazione dell'Europa. Io penso che l'Europa non sia un club nel quale qualcuno decide chi sia europeo e chi non sia europeo, è stata la storia e la geografia a decidere chi è europeo e credo che quello che le istituzioni europee debbano fare è un processo serio, il più possibile veloce per garantire questa riunificazione, particolarmente nel contesto internazionale molto complesso nel quale noi ci muoviamo. L'Europa non potrà dirsi davvero unita fin quando inon avranno fatto ingresso nella famiglia europea, intesa come istituzione". Così il Presidente del Consiglio, Giorgia, nelle dichiarazioni congiunte ...