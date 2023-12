Meloni e la giustizia | «L' Anm talvolta sopra le righe | contro il governo una minoranza di toghe»»»

(Di domenica 3 dicembre 2023) Una «piccola parte» della magistratura ?rema?il. La «stragrande maggioranza» no. Giorgiane fa una questione di numeri. Da Dubai, tra...

Altre News in Rete:

Governo, Chirico: serve un'alleanza con la parte buona della magistratura contro l'arroganza eversiva

Le toghe applicano la legge e amministrano la, sono un baluardo contro ogni strapotere, ... Chee il governo da lei guidato non abbiano le simpatie di alcuni segmenti togati è una ...

“Non posso accettare condizionamenti sulla giustizia”. Ma Meloni teme sgambetti dalle toghe la Repubblica

Meloni e la giustizia: «L'Anm tavolta sopra le righe, contro il governo una minoranza di toghe». E fa scudo a ilmessaggero.it

Andrea Delmastro: "Sto subendo un'ingiustizia. Sento Meloni tutti i giorni, il partito è con me"

È quanto ribadisce in un'intervista a Niccolò Zancan sulla Stampa il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro - rinviato ... e della leader Giorgia Meloni. "Non sono alla ricerca di ...

Il premierato nascosto (e anti democratico) dei giudici di "partito"

Zuncheddu viene dopo Enzo Tortora (ed ho sempre uno scrupolo a citarlo per il timore di nominarlo invano), dopo il caso dei sette condannati ingiustamente all'ergastolo per la strage di via D'Amelio ...