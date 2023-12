“Meloni divide | contro il decreto Sud nessuna timidezza” | l’intervista a Sarracino Pd

Leggi su lanotiziagiornale

(Di domenica 3 dicembre 2023) Nel Mezzogiorno sono andati via 800mila giovani in 20 anni. Questo è il dato che il segretario della Cgil Maurizio Landini ha gridato ieri dal palco di piazza Matteotti a Napoli durante la manifestazione per lo sciopero generale in Campania. Lavoro, reddito, sviluppo industriale, fondi Pnrr e alleanze: a parlare su questi temi è il deputato napoletano del Pd Marco, responsabile nazionale Sud nella segreteria nazionale del partito. Ieri per la piazza dei sindacati ha agitato il nemico è l’autonomia differenziata: c’è una nuova questione meridionale? “Partiamo dal fatto che la piazza di ieri era bellissima ed è importante ci sia il no netto all’autonomia differenziata. Con queto disegno di legge la maggioranza punta a spaccare il Paese e ad aumentare i divari. Il Pd con Elly Schlein ha fatto della difesa del Mezzogiorno un punto identitario e lo ha fatto per ...