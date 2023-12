Medio Oriente | Papa “Addolora che la tregua sia stata rotta”

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 3 dicembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Anche oggi non potrò leggere tutto: sto migliorando, ma ancora la voce non mi va. Sarà monsignor Braida a leggere la catechesi”. Lo ha dettoFrancesco collegato da Santa Marta per l'Angelus, così come la scorsa domenica. Accanto a lui monsignor Paolo Luca Braida che ha letto la preghiera e l'Angelus.“In Israele e Palestina la situazione è grave – ha aggiunto il Santo Padre, nel discorso pronunciato sempre da monsignor Paolo Luca Braida dopo l'Angelus -.che lasia: ciò significa morte, distruzione, miseria. Molti ostaggi sono stati liberati, ma tanti sono ancora a Gaza. Pensiamo a loro, alle loro famiglie che avevano visto una luce, una speranza di riabbracciare i loro cari. A Gaza c'è tanta sofferenza; mancano i beni di prima necessità. Auspico che ...