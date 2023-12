Mazzarri | “Napoli casa mia | è bellissimo | ora però devo aiutare la mia squadra

Altre News in Rete:

Mazzarri e l'emozione da big match: 'Sono di nuovo a casa'. Poi il punto su Osimhen

Walter, tecnico del(LaPresse) - calciomercato.itOra l'innesto di Walterin sostituzione di Rudi Garcia ha rilanciato nuovamente l'orgoglio partenopeo in campionato e non c'è ...

"Datemi tutto e non ve ne pentirete", spunta il discorso di Mazzarri allo spogliatoio del Napoli! CalcioNapoli24

Mazzarri infortunato: problema muscolare per uno scatto durante Real Madrid-Napoli Corriere della Sera

Napoli-Inter 0-0, cronaca LIVE e aggiornamenti in diretta: Mazzarri con Osimhen centravanti e Natan terzino sinistro, Inzaghi con l'undici tipo

Sotto la gestione di Walter Mazzarri, il Napoli ha vinto ben nove delle ultime 11 gare di Serie A (1N, 1P), tra cui un successo contro l’Inter per 3-1, il 5 maggio 2013 al Maradona; il tecnico dei ...

NAPOLI-INTER, Le ufficiali: torna Osimhen dall'inizio

Il Napoli cerca invece la seconda vittoria consecutiva sotto la guida di Mazzarri, in una partita che potrebbe rimettere i campioni d'Italia in carica in corsa per lo scudetto. Fischio d'inizio alle ...