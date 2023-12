Mazzarri e Inzaghi? Come finirà il duello più atteso

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 3 dicembre 2023) Per l'anticipo del venerdì è stata scomodata l'alta classifica, con la Juventus a fare da avanspettacolo, magari per gratificare chi ha acquistato i diritti tv. Per questa partita sembra calzare a pennello il proverbio che dice “di venerdì non si arriva né si parte”, perché è venuta fuori una gara pazza nei contenuti e nello svolgimento. A cominciare dalle formazioni scese in campo, con Palladino che ha eliminato gli attaccanti e chiesto a tutti i centrocampisti di difendere facendo grande intensità in mezzo al campo: in questo modo ha palesato timore reverenziale dell'avversario. Non da meno Allegri, i cui tre difensori centrali, non avendo nessuno da marcare, avrebbero dovuto alzare le barricate nel caso in cui la squadra fosse passata in vantaggio. E tanto è successo, barricate comprese. Nel primo tempo il Monza ha fatto possesso palla sterile e la Juve ha tirato 10 volte, andando ...