Maxi sequestro di fuochi d’artificio illegali a Napoli e provincia

(Di domenica 3 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiOltre 10mila ordigni esplosivi, per un peso complessivo che supera la tonnellata, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza diin due laboratori clandestini scoperti nel quartiere Secondigliano die in, a Qualiano. Per i due titolari sono stati disposti l’arresto e un obbligo di dimora. A Secondigliano i finanzieri di Giugliano in Campania hanno effettuato dei controlli in un negozio dove si vendevano regolarmentedi artificio scoprendo che nei locali c’era anche un laboratorio clandestino dove si fabbricavano botti destinati a un mercato parallelo illegale. In quei locali, come hanno accertato i poliziotti del Nucleo Artificieri della Questura di, che hanno affiancato i militari, polvere pirotecnica in grandi quantità ovunque che ...