Mattia Zenzola bacchettato da Carolyn Smith a Ballando con le stelle | ecco per quale motivo

Leggi su blogtivvu

(Di domenica 3 dicembre 2023)hagli interpreti del musical di “Mare Fuori” (compreso) dopo la loro esibizione in pista acon le: cosa è accaduto? Scopriamolo!dacon leTra i presenti in studio anche, ex vincitore di Amici e ballerino di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.