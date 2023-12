Matteo Salvini e i sovranisti anti Ue | «Europa occupata da abusivi»

Altre News in Rete:

Salvini riunisce i sovranisti europei e avverte gli alleati: "Dividersi errore fatale"

'Sarebbe un errore fatale dividere il centrodestra in Europa'. Il leader della Legasceglie, non a caso, il raduno dei sovranisti europei di Firenze per lanciare un avviso quasi definitivo agli alleati di governo. È vero che si affretta a precisare che con Giorgia ...

L'Internazionale sovranista di Salvini è un regalone a Meloni (di E. Gualmini) L'HuffPost

Salvini riunisce i sovranisti europei a Firenze: contro "L'Europa dei tagli e dei Soros"

"In Europa è possibile avere un'alternativa alla sinistra". Il vice presidente del Consiglio e leader della Lega Matteo Salvini ha chiuso con questa frase "Free Europe", la conferenza da lui ...

Salvini da Firenze sfida l’Europa e gli alleati: “Sbagliato dividersi”. Rumoroso ma senza tensioni il corteo di protesta

FIRENZE – Il corteo di protesta della sinistra, infoltito anche dai lavoratori della Gkn ormai quasi senza prospettive, non intimorisce, e non scalfisce, le convinzioni di Matteo Salvini: che ...