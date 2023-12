Matri | «Juventus non ha stessa rosa dell’Inter No cambi»

Leggi su inter-news

(Di domenica 3 dicembre 2023) Il paragone tra Inter eè ormai centrale in Serie A. Alessandroritiene i nerazzurri superiori, le sue parole su Dazn. PARAGONE – Alessandroritiene una squadra inferiore rispetto a quella di Simone Inzaghi: «Ladeve arrivare a febbraio-marzo a questa distanza dal primo posto. La squadra affronta bene il primo tempo e cala nel secondo. Io non vedo unacosì ampia, chi ha le coppe ce l’ha. L’Inter ha lasia per affrontare il campionato che la Champions League. A differenza dellache ha unadi buoni giocatori ma senza la possibilità di alternarli» Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della ...