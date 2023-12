Marsilio | le novità di dicembre tra arte e dintorni

Leggi su nonewsmagazine

(Di domenica 3 dicembre 2023) Thao Nguyen PhanReincarnations of Shadowsa cura di Lucia Aspesi e Fiammetta Griccioli È in arrivo la monografia più estesa sull’opera di Thao Nguyen Phan mai realizzata, edita in occasione della mostra Reincarnations of Shadows allestita nello Shed di Pirelli HangarBicocca a Milano. Un’occasione unica per conoscere la poetica dell’artista e il suo distintivo approccio all’immagine in movimento. «Se i racconti popolari celebrano la vittoria del genere umano sulla natura, le storie di Phan, narrate con immagini fisse e in movimento, parlano dell’intreccio tra esseri umani e non e del loro modo di stare insieme, con gioia e con la propria complessità.» Filipa Ramos, critica d’e curatrice La poetica di Thao Nguyen Phan, nata nel 1987 a Ho Chi Minh City in Vietnam dove vive e lavora, fonde tradizioni popolari e narrazioni fiabesche, e, attraverso un linguaggio ...