Maria De Filippi domina la discografia | ben 8 suoi allievi fra i big di Sanremo

(Di domenica 3 dicembre 2023) Amadeus oggi ha svelato in diretta al Tg1 il cast dei 27 big che dal prossimo 6 febbraio si esibiranno al Teatro Ariston al Festival di. Di questi 27 artisti ben 8 provengono dalla scuola diDe. E sono uno meglio dell’altro, ammettiamolo. Ci sarà Alessandra Amoroso (al suo debutto, non ha mai partecipato al Festival di), ma ci saranno anche Annalisa, i The Kolors e Angelina Mango (che sono reduci da un’estate infuocata a colpi di hit), il gradito ritorno di Irama, quello di Sangiovanni e infine anche Emma che è stata in gara nel 2022, ospite di duetto con Lazza nel 2023 e di nuovo in gara nel 2024. Chiude Maninni, che ad Amici ha partecipato alla 16esima edizione col suo nome vero Alessio Mininni. A loro otto, dalla scuola diDe, si potrebbe ...