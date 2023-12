Maratona Valencia 2023 | risultati e classifiche | Yaremchuk col nuovo record italiano | Neka Crippa firma il personale

Leggi su sportface

(Di domenica 3 dicembre 2023) Bis etiope alladi. Al maschile è Sisay Lemma a trionfare in 2:01:48, mentre al femminile a fare festa è Worknesh Degefa in 2:15:51. Ma è una giornata da incorniciare anche per l’Italia: Sofiiachiude in top 10 in 2:23:16 migliorando ilche fu di Valeria Estraneo (2:23:44, Rotterdam 2012), mentregenet, fresco di titolo tricolore nella mezzaa Telese Terme con 1h02:40 a metà ottobre, è ventunesimo con 2:07:35, standard per Parigi 2024 e quarta miglior prestazione italiana di sempre a 19 secondi dal. Al maschile Lemma è riuscito a precedere il keniano Alexander Mutiso (2:03:11) e il connazionale Dawit Wolde (2:03:48). Ai piedi del podio il ...