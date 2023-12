Maratona Valencia 2023 | risultati e classifiche Lemma 6° uomo della storia! Record italiano di Yaremchuk

(Di domenica 3 dicembre 2023) Ladisi è rivelata una delle 42,195 km più velocistoria, sfruttando come da tradizione un percorso filante e pianeggiante che permette agli atleti di tenere un gran passo e di ottenere dei rilevanti riscontri cronometrici. Nella gara maschile si segnala il tempo strepitoso confezionato da Sisay. Il fuoriclasse etiope ha infatti tagliato il traguardo con il crono di 2h01:48, ovvero la sesta prestazione mondiale di tutti i tempi! Il 32enne, che nel 2021 si impose alladi Londra e che tre anni fa salì sul terzo gradino del podio a Tokyo, ha letteralmente fatto il vuoto in una gara con ben sei atleti sotto le 2h05?. Alle sue spalle si sono piazzati il kenyano Alexander Mutiso (2h03:11), l’etiope Dawit Wolde (2h03:48), il fuoriclasse etiope ...

Bis etiope alladi2023. Al maschile è Sisay Lemma a trionfare in 2:01:48, mentre al femminile a fare festa è Worknesh Degefa in 2:15:51. Ma è una giornata da incorniciare anche per l'Italia: Sofiia ...

Yaremchuk record italiano 2h23:16 a Valencia

Splendida giornata per gli azzurri alla maratona di Valencia. Nella gara femminile Sofiia Yaremchuk migliora il record italiano con 2h23:16 e dopo oltre undici anni toglie quasi mezzo minuto al primat ...