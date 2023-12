Mara Venier e Fedez scoppiano in lacrime a Domenica In | “Tu mi hai aiutato ma non ho fatto in tempo”

Altre News in Rete:

Fedez a cuore aperto : 'Ho pensato a un gesto estremo'. Salvato dall'amore per la famiglia

Nella sua lunga intervista cona Domenica IN, Fedez ha raccontato dei suoi problemi di salute legati anche alla depressione. E non si è nascosto, ha spiegato di aver pensato anche di compiere un gesto estremo ma alla ...

Fedez: «Se sono qui è solo per la mia famiglia. Dolore talmente forte che ho pensato anche a gesti estremi»

Quella di Fedez è stata un'intervista molto commovente, anche per Mara Venier. Visibilmente emozionata, la conduttrice si è lasciata andare in un lungo pianto dopo il discorso sulla salute mentale.

Domenica In, Mara Venier rivela: "Sono stata ricoverata in una clinica per una sindrome depressiva da stress"

Non solo Belen Rodriguez e Fedez: a raccontare un aspetto del suo privato per la prima volta è stata anche Mara Venier nella puntata di oggi di Domenica In. La conduttrice, infatti, proprio durante ...