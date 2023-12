(Di domenica 3 dicembre 2023) Ilha perso ancheil Newcastlenegativa per l'allenatore olandese

Premier League LIVE

Il Chelsea prova a rialzarsi dopo la disfatta di Newcastle e se la vede con il Brighton di De Zerbi, che ha l'occasione di scavalcare ilin classifica. La rivelazione Aston Villa fa ...

Premier, l’Arsenal blinda la vetta. Il Manchester United cade a Newcastle la Repubblica

Newcastle-Manchester United 1-0, gol e highlights La Gazzetta dello Sport

Newcastle, Alan Shearer: “Troppe mele marce e poca personalità nel Manchester United”

Manchester United di nuovo ko contro una big: statistica horror per Ten Hag

Non sembra aver fine il periodo negativo in casa Manchester United. Dopo il pareggio contro il Galatasaray, i Red Devils dovranno battere il Bayern Monaco per sperare di raggiungere gli ottavi di fina ...