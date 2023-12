Manchester City-Tottenham | Guardiola polemico contro l’arbitro

Leggi su sportface

(Di domenica 3 dicembre 2023) Fioccano le polemiche in Premier League per la direzione di gara di. Nel finale infatti,Hooper ha deciso di interrompere una situazione favorevole ai citizens per fischiare un fallo sul quale precedentemente aveva concesso invece vantaggio. I padroni di casa hanno subito il gol del 3-3 di Kulusevski al 90? ed erano alla caccia del nuovo vantaggio. La reazione di Pepnon si è fatta attendere, con il tecnico catalano che si è buttato platealmente al suolo come privo di sensi per quanto appena visto. Pepafter that match pic.twitter.com/ELO3vQNrK9 — B/R Football (@brfootball) December 3, 2023 SportFace.