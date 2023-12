Maltempo | frane ma anche incendi | ora l' Italia aspetta la neve

Altre News in Rete:

Maltempo Emilia - Romagna: il Generale Figliolo fa un sopralluogo in Valle Bidente

Gli interventi Per quanto riguarda gli interventi di somma urgenza a Meldola (a causa di, piene del Bidente e allagamenti) sono in tutto 34, per oltre 1 milione 500mila euro. Cinque quelli nel ...

Maltempo devastante: decine di interventi per frane, allagamenti e incidenti TrentoToday

Il maltempo provoca una nuova frana, chiude anche la provinciale TrentoToday

Maltempo, allerta rossa in Emilia Romagna e neve in Alto Adige

Weekend difficile per il peggioramento delle condizioni atmosferiche. In Emilia-Romagna e nelle Marche già centinai di interventi dei Vigili del ...

RASSEGNA STAMPA. Mareggiata, nel Tigullio occidentale le barriere hanno retto

Oggi, domenica 3 dicembre, auguri a Francesco. Mercati settimanali: Moneglia. Proverbi: "Il mulino non macina senza acqua". LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA Il ...