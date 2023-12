Maignan assistman a sorpresa in Milan-Frosinone | i precedenti | Serie A

Leggi su justcalcio

(Di domenica 3 dicembre 2023) 2023-12-03 11:08:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: L’assist di Mikeper Christian Pulisic non è un’azione che si vede spesso: rilancio lungo del portiere, lunghissimo; stop dell’americano come se avesse una calamita sullo scarpino, controllo e gol del rappoddoio contro il. Dall’altra parte del campoesulta a pugni alti, e insieme a lui tutti i fantallenatori che l’hanno schierato. Un assist a. Secondo quanto riporta Opta però il francese ex Lille non è nuovo a questi lanci decisivi: il portiere delha fatto un assist in ognuna delle ultime tre stagioni diA. Nessuno come lui., JOVIC RITROVA GOL, FIDUCIA E CONDIZIONE: SMS CHIARO PER IL MERCATO? GLI ALTRI ASSIST – ...