M O | scontro al confine Israele-Libano dopo minaccia Netanyahu

(Di domenica 3 dicembre 2023) Milano, 3 dic. (askanews) – L’esercito israeliano afferma che un certo numero dei suoi soldati sono rimasti “leggermente” feriti a seguito di un attacco missilistico anticarro lanciato dal. I media israeliani parlano di quattro feriti. I proiettili anticarro sono caduti in Alta Galilea. I razzi hanno colpito anche una quasi deserta Sderot, dove hanno causato danni ma nessun ferito. I quattro leggeremente feriti erano invece vicino a Beit Hillel, in un’area vicino alla comunità settentrionale. Dal 7 ottobre gli scontri tra l’esercito israeliano e Hezbollah si sono in gran parte limitati alla zona di. Tuttavia, il gruppo sciita ha perso quasi un centinaio di uomini, mentre almeno 15 civili e quattro giornalisti sono stati uccisi dall’inizio della guerra. Finora Hezbollah si è astenuto dall’entrare nel conflitto, optando invece per ...