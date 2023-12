Altre News in Rete:

L'ultimo uomo al mondo che può de - radicalizzare Gaza è Netanyahu: ecco perché

L'a poter d - radicalizzare Gaza A spiegarne i perché è, con la consueta chiarezza analitica, una delle firme storiche di Haaretz: Zvi Bar'el. Rimarca Bar'el: "Israele deve smilitarizzare Gaza ...

Natale, cosa regalare a un appassionato di sport L'Ultimo Uomo

Giornata mondiale della disabilità, ritratto del calciatore Marcin ... L'Ultimo Uomo

Ritrovato il corpo dell’uomo disperso a Cosio Valtellino

Ritrovato, domenica mattina 3 Dicembre, all’interno di un invaso il corpo dell’uomo disperso nella zona di Cosio Valtellino ...

La fede è sobria, semplice, discreta e proprio per questo grande e affidabile

L’uomo in questione non è un credente, né un israelita, eppure mostra due caratteristiche che dovrebbero essere tipiche di un credente. La prima è la sua compassione: “Entrato in Cafarnao, gli venne ...