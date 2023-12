Luis Enrique sull’espulsione di Donnarumma | «Sono io che gli chiedo di giocare così»

(Di domenica 3 dicembre 2023)di: «E’ una mia responsabilità,io che glidi» Il Paris Saint Germain ha vinto contro Le Havre per 0-2, nonostante gli uomini diabbiano giocato in dieci a causa dell’espulsione di. Le Pairisien riporta le parole dia Prime Video post partita: Il tecnico del Psg si prende la responsabilità dell’espulsione: «L’errore è partito dalla linea difensiva. Eravamo distratti e lui ha cercato di intervenire, ma Casimir era davanti a lui. Non penso che sia stato un suo errore. È più una mia responsabilità perchéio cheal mio portiere ...

