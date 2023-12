L’ottimismo di Berra | “Una sconfitta che non compromette il nostro cammino”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 3 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl ritorno di Filipponon è bastato al Benevento per uscire indenne dal “Menti“. La Strega si è dovuta arrendere di misura alla Juve Stabia, vedendo le vespe allungare il passo in classifica, portandosi a più sei sui giallorossi. L’ex difensore del SudTirol ha commentato nel post partita il ko subito dalla formazione di Matteo Andreoletti.– C’è rammarico, soprattutto nella ripresa abbiamo avuto diverse occasioni ma non siamo riusciti a sfruttarle. Partita – E’ stata una gara equilibrata, nessuna delle due ha avuto occasioni clamorose. Gol – Sapevamo che Bellich aveva fatto parecchi gol, non lo scoprivamo di certo noi. Sono gol che si possono prendere, una palla messa sul secondo palo e rimessa al centro dove lui ha fatto gol. Certezze – Il campionato è ancora lunghissimo, non dobbiamo fermarci. Ci ...