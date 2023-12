LIVE – Trento-Venezia 30-17 Serie A1 2023 2024 basket | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 3 dicembre 2023) Ilindi, sfida valida come 10^ giornata dellaA1di. In scena un bel big match tra due delle formazioni più in forma del campionato: i lagunari fanno parte del gruppone a quota 14 punti, gruppone da cui si è staccata la Dolomiti Energia cedendo di misura contro Tortona nell’ultimo turno. La palla a due è fissata alle ore 18:15 di domenica 2 dicembre sul parquet della “Il T Quotidiano Arena”, con Sportface che vi fornirà unaggiornato in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV PROGRAMMA E TV 10^ GIORNATA RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON REGOLAMENTOA1PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O ...