LIVE Snowboardcross Les Deux Alpes 2023 in DIRETTA | Moioli e Visintin in semifinale!

domenica 3 dicembre 2023 13.34 Prima posizione per!! L'azzurra domina la prima semifinale e chiude davanti a Jana Fischer. 13.33 Sorpasso di!! L'azzurra passa all'interno alla francese e si porta in testa alla gara. 13.33 Alla prima curva Pereira è in testa davanti a. 13.33 PARTITI! Prima posizione per Pereira, seconda. 13.32 Questa la start list della prima semifinale femminile: 1Michela ITA 4 FISCHER Jana GER 5 PEREIRA DE SOUSA MABILEAU Julia FRA 16 JACOBELLIS Lindsey USA 13.32 Ora è il momento delle semifinali femminili. L'Italia si affida a Michela, che sarà al via della prima batteria. 13.31 Terminano qui i quarti di finale maschili. Dei due italiani in gara ne passa solamente uno: Omar ...