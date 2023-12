LIVE Snowboardcross Les Deux Alpes 2023 in DIRETTA | favoloso rientro per Moioli seconda Sesto posto per Visintin

Leggi su oasport

14.04 Eliot Grondin ha rischiato di essere beffato alla fine dopo una giornata sempre in testa, a partire dalle qualificazioni. Il canadese è riuscito a difendersi dall'attacco di Alessandro Haemmerle conquistando la quarta vittoria in carriera. 14.03 Vince Grondin!! Grandissimo corpo a corpo tra il canadese ed Haemmerle, che era riuscito a passare in prima posizione, salvo subire il contro sorpasso immediato. Terzoper Eguibar. 14.02 Grondin primo davanti ad Haemmerle, che sta recuperando. 14.02 ERRORE DI KOBLET!! Lo svizzero sbaglia totalmente la start section ed è quarto. 14.01 PARTITI!! Ottimo spunto per Grondin. 14.00 Si preannuncia una lotta serrata tra Grondin e Koblet, che sono stati sempre in controllo nelle rispettive batterie, senza mai essere a rischio di eliminazione.