LIVE Sci di fondo | Staffetta 4×7 | 5 km Gallivare 2023 in DIRETTA | una bella Italia chiude ai piedi del podio! Trionfa la Norvegia

(Di domenica 3 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.17: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo fine settimana con la coppa del mondo di sci di13.16:prima con Golberg, Nyenget, Krueger, Jenssen, Svezia al secondo posto sulla neve di casa, Germania terza, di nuovo sul podio a 8 anni dall’ultima volta 13.14: Una. Molto bene Graz in prima frazione, De Fabiani ha sofferto un po’ nel finale della seconda frazione ma Nyenget non era facile da tenere, poi Ventura ha limitato i danni e Barp ha cercato in tutti i modi di rientrare sulla Germania sfiorando l’impresa. Comunque un quarto posto che vale, ottenuto senza Federico Pellegrino, va detto 13.13: Quinto posto per Usa 1, sesta Finlandia, settima Svezia 2, ottavi Usa 2 13.12. Ce la fa la ...