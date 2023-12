LIVE Sci alpino | SuperG Beaver Creek 2023 in DIRETTA | gara cancellata! Meteo nefasto

Leggi su oasport

(Di domenica 3 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA LADEL GIGANTE FEMMINILE DI TREMBLANT ALLE 17.00 E ALLE 20.15 16.15 Ildiè stato cancellato a causa del forte vento. Ilsi è rivelatoper l’intero weekend sulla Birds of Prey: dopo la cancellazione delle due discese libere, è arrivato il disco nero anche per laodierna. Uno 0 su 3 che fa malissimo agli atleti e agli appassionati. Si cercherà di recuperare tutte le prove nel corso dell’inverno, ma il calendario risulta particolarmente congestionato. 15.55 Purtroppo è facile prevedere anche oggi come andrà a finire. 15.44 C’è infatti forte vento, ancora una volta. Dunque la ricognizione degli atleti è ...