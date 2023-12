LIVE Sci alpino | Gigante femminile Tremblant 2023 in DIRETTA | Vlhova precede Shiffrin | Bassino e Brignone quarta e quinta

Leggi su oasport

(Di domenica 3 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA 17.20 Va in rotazione la neozelandese, salta una porta ed è fuori. Stava rischiando l’impossibile, non le è andata bene. Tocca all’austriaca Franziska Gritsch. 17.19 Robinson scivola in partenza, si rialza e riparte. Ciò nonostante ha appena 23 centesimi di ritardo al primo intermedio e 24 al secondo! 17.18 Ottima Stjernesund, limita i danni ed è sesta a 1.28, appena 6 centesimi dietro. Adesso la mina vagante neozelandese Alice Robinson. 17.18 La scandinava paga 4 decimi al primo rilevamento. 17.16 Bucik è ottava a 2.05. Adesso una outsider insidiosa: la norvegese Thea Louise Stjernesund. 17.15 Fuori Gasienica-Daniel. E’ il turno della slovena Ana Bucik. 17.13 Moltzan è ottava a 2.48. Marta, il podio è distante ...