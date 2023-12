LIVE Sci alpino | Gigante femminile Tremblant 2023 in DIRETTA | si parte! Brignone n 3 | Bassino n 5

Leggi su oasport

(Di domenica 3 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA 16.42 La prima manche è stata tracciata da Mauro Pini, allenatore italiano di Petra Vlhova. Aspettiamoci dunque maglie più ampie tra una porta e l’altra rispetto a ieri, anche se il pendio non consente grande fantasia in sede di delimitazione del percorso. 16.40 Federicaè invece seconda nella graduatoria dicon 220 punti, -25 dalla leader svizzera Lara Gut-Behrami. 16.37 La classifica generale di Coppa del Mondo vede al comando l’americana Mikaela Shiffrin con 410 punti, seguita dalla slovacca Petra Vlhova a 346 e dalla svedese Sara Hector a 274. Quinta Federicaa 220. 16.34 I pettorali di partenza: 1 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head 2 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol3 297601 ...