LIVE Sci alpino | Gigante femminile Tremblant 2023 in DIRETTA | inizia la prima manche!

(Di domenica 3 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA 17.03 Trova vento Federica nella parte alta, sfortunata. Al primo intermedio paga 0.05, al secondo 0.11. 17.02 Grenier chiude a 1.24, quel grave errore le ha rovinato la gara. E’ il momento di Federica Brignone. 17.02 Grave errore di Grenier, che paga 0.92 al terzo rilevamento. 17.02 0.15 di vantaggio per Grenier al primo intermedio, 0.34 al secondo. Sta volando… 17.01 1’06?75 per Gut-Behrami, che ha perso la linea ideale in un paio di frangenti. Tracciato molto regolare. Ora la canadese Valerie Grenier, grande delusa di ieri. 17.01 La neve è più dura rispetto a ieri. 17.00to ildi. In pista Lara Gut-Behrami. 16.58 L’elvetica è pronta al cancelletto di partenza. 16.57 Grande vantaggio ...