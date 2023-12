LIVE Sci alpino | Gigante femminile Tremblant 2023 in DIRETTA | grande rimonta di Direz | Goggia non rischia

Leggi su oasport

(Di domenica 3 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.59 Brignone ha 0.45 di vantaggio al primo intermedio e 0.55 al secondo. 20.58 Holtmann 16ma a 2 secondi. Attenzione: fare il tempo in queste condizioni diventa sempre più difficile. Ora Federica Brignone (-0.34). 20.57 Anche Holtmann è già dietro: 0.32 al primo parziale e 0.45 al secondo. 20.56 Stjernesund 18ma a 2.25, anche dietro Platino e Melesi. Occhio cheinizia a sognare in…Tocca ad un’altra norvegese: mina Fuerst Holtmann (-0.28). 20.56 La scandinava paga 0.15 al primo intermedio e 0.45 al secondo. 20.55 Partita la norvegese Thea Louise Stjernesund (-0.28). 20.55 Sta nevicando forte e il vento quasi sposta le atlete. In queste condizioni serve tanto pelo sullo stomaco. Vedremo chi se la sentirà di prendersi dei rischi. 20.54 Queste le ultime otto a ...