LIVE Sci alpino | Gigante femminile Tremblant 2023 in DIRETTA | Federica Bringone alla Tomba | rimonta vincente leggendaria!

Leggi su oasport

(Di domenica 3 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.21 Oggi veramente è stata scritta una pagina indelebile di storia dello sciitaliano. Molto spesso non conta tanto vincere, ma il COME si vince. Ed oggiBrignone lo ha fatto con un coraggio memorabile, incurante delle avversità che la natura le ha presentato. Né il vento né la neve avrebbero potuto fermare questa impavida fuoriclasse. 21.19 L’esultanza diBrignone: “‘ !”Brignone does the inas she produces a INCREDIBLE run in rough conditions What a weekend for the Italian who yesterday became the oldest Giant Slalom winner in World Cup history #FISAlpine pic.twitter.com/pZqdiM5hOC — Eurosport (@eurosport) December 3,21.18 La nuova graduatoria di ...