LIVE Sci alpino | Gigante femminile Tremblant 2023 in DIRETTA | che coraggio Federica Brignone | è in testa nella bufera!

Leggi su oasport

(Di domenica 3 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.05 DIETRO ANCHE SHIFFRIN! Terza a 39 centesimi da una stratosferica, che ha fatto un’impresa alla Tomba. Adesso Petra Vlhova (-1.22). 21.05 Solo 37 centesimi di vantaggio al secondo parziale! E’ dietro di 0.13 al terzo! 21.04 Shiffrin al primo rilevamento dilapida 48 centesimi, ma gliene rimangono 69. 21.04 DIETROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! PODIO SICUROOOOOOOOOOOOOOO!!! Gut-Behrami è seconda a 0.33 da una magnifica! Ma potrebbe non essere finita qui! Ora Mikaela Shiffrin (-1.17). 21.04 0.36 di ritardo al terzo rilevamento. 21.03 Gut-Behrami al primo intermedio è in vantaggio di 0.42, al secondo di 0.20. 21.02 Marta Bassino non se l’è sentita di osare in questa bufera di neve. Chiude quinta a 1.22. Ripetiamo: ...